Dinamo a scos la vanzare biletele pentru meciul cu FCSB * Unde se disputa partida

Dinamo a pus in vanzare biletele pentru meciul cu FCSB din Cupa Romaniei Betano. Meciul va avea loc pe 30 octombrie, de la ora 21:00.Partida din prima etapa a Cupei se va juca tot pe Arena Nationala, la fel ca ultimul meci de campionat dintre cele doua. FCSB a castigat cu Dinamo duminica, scor 2-0, in etapa #13 in Superliga, in fata a 45.469 de spectatori, tot cu ros-albii in postura