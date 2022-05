Dinamo afla cu doar 4 zile inainte de baraj daca se poate baza pe Irobiso * Atacantul a fost chemat la Comisia de Disciplina

Articol de GSP - Publicat joi, 12 mai 2022, 21:46 / Actualizat joi, 12 mai 2022 21:46Christian Irobiso (28 ani), atacantul nigerian de la Dinamo, a fost chemat la Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa ce a fost reclamat de CCA, pentru declaratiile de la finalul partidei Dinamo - FCU Craiova, scor 1-2.Dinamo se pregateste pentru barajul de mentinere/promovare in Liga 1, programat in dubla mansa pe 22 si 29 mai, insa "cainii rosii" au din nou emotii in privinta atacantului ... citeste toata stirea