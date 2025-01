Dinamo are "interzis" la Craiova in "era Rotaru"!

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 09:57 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 10:19Dinamo debuteaza in 2025 pe terenul Universitatii Craiova, duminica, intr-un test al maturitatii pentru "revelatia" Superligii. "Haita" nu se confrunta doar cu absentele importante cauzate de suspendari, are in fata un teritoriu ostil: n-a castigat niciodata in Banie de la promovarea juvetilor."Cainii" isi fac calcule pentru play-off, creioneaza deja strategii pentru primavara, ... citește toată știrea