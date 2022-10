Dinamo castiga la Giurgiu in fata Unirii Slobozia, in inferioritate numerica. Jucatorii lui Burca au evoluat intr-un echipament special, in memoria lui Catalin Hildan

Dinamo a reusit sa lege doua victorii consecutive in noul sezon.Dupa succesul cu 1-0 la Targu Jiu, cu Viitorul Pandurii, in play-off-ul Cupei Romaniei, echipa antrenata de Ovidiu Burca a trecut tot cu 1-0 si de Unirea Slobozia, alt adversar aflat deasupra ei in clasamentul Ligii 2, de aceasta data in etapa a 8-a a campionatului.Marcatorul a fost tot Alexandru Darius Pop, in prima repriza.Unirea Slobozia putea primi penalty la hentul lui Patriche, Pop a deschis insa scorul dupa un ... citeste toata stirea