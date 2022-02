Dinamo - CSU Craiova 1 - 11 * Inca un record rusinos al "cainilor"

Articol de Liviu Manolache - Publicat joi, 10 februarie 2022, 22:01 / Actualizat joi, 10 februarie 2022 22:52Dinamo - CSU Craiova 1-6. Dinamo a pierdut la scor si confruntarea din tur contra oltenilor, 0-5, si a scris inca o fila neagra in istoria clubului.In total, CSU Craiova are 11-1 cu Dinamo in actuala stagiune! Nicodata Dinamo nu a mai pierdut o "dubla" la o diferenta atat de mare.Precedentul record era tot din acest sezon, 0-9 cu rivala FCSB, tur-retur.In aceasta seara, Dinamo a ... citeste toata stirea