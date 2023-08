Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 11 august 2023, 16:08 / Actualizat vineri, 11 august 2023 16:19Ionut Lupescu, 54 de ani, este de parere ca Dinamo isi poate reveni in clasament si poate sa indeplineasca telul fixat inaintea startului sezonului, locurile 8-10. Totodata, spera intr-o alianta extinsa intre CS Dinamo si clubul de fotbal la care a activatDinamo cauta luni seara, pe stadionul "Arcul de Triumf", prima victorie de la revenirea in Liga 1, in meciul cu FC Botosani care va ... citeste toata stirea