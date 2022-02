Dinamo, egal meritat cu UTA, in opinia lui Cornel Dinu + "Rauta, recidivist fara motivatie si gandire"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 februarie 2022, 11:25 / Actualizat luni, 14 februarie 2022 11:49Cornel Dinu (73 de ani) considera ca "punctul luat de Dinamo la Arad este incontestabil meritat". Bucurestenii au terminat la egalitate cu UTA, 0-0, desi au avut doi jucatori eliminati pe parcursul meciului.Dinamo a ramas in inferioritate numerica inca din prima repriza, dupa ce Marco Ehmann a primit al doilea cartonas galben in minutul 41. In repriza secunda, dinamovistii au mai pierdut un ... citeste toata stirea