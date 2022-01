Dinamo - FCSB 0-3. Flavius Stoican: "Soarta nu a fost cu noi astazi"

Articol de GSP - Publicat duminica, 30 ianuarie 2022, 22:27 / Actualizat duminica, 30 ianuarie 2022 22:40Dinamo - FCSB 0-3 | Flavius Stoican, antrenorul "cainilor", a recunoscut superioritatea ros-albastrilor la final."In minutul 1, am primit un gol dintr-o executie spectaculoasa a lui Tavi Popescu. Am avut cateva situatii apoi, Ehmann, Torje, dar este eliminat Rauta si ne este imposibil dupa aceea.Am incercat sa revenim in repriza a doua, a avut o ocazie Matei, dar apoi a fost iar destul ... citeste toata stirea