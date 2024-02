Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 06 februarie 2024, 09:51 / Actualizat marti, 06 februarie 2024 10:16Gheorghe Iamandi, fost atacant la Dinamo, in sezonul 1983-1984, s-a stins luni seara, la Tulcea. Ar fi implinit 67 de ani la inceputul lunii aprilie.Decesul lui Gheorghe Iamandi a fost cauzat de o boala cumplita.Iamandi a facut partea din marea generatie a lui Dinamo care in sezonul 1983-1984 ajungea in semifinale Cupei Campionilor Europeni. El a intrat in minutul 77 al ... citeste toata stirea