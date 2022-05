Dinamo, in fata unui moment istoric! Dusan Uhrin stie ca echipa e pe marginea prapastiei si e obiectiv inaintea dublei cu "U" Cluj: "Trebuie sa fiu increzator, e normal"

Dusan Uhrin este destul de temator inaintea turului de mentinere in Liga 1 pe care Dinamo il va juca, sambata, de la 20:30, pe Cluj Arena, in compania formatiei Universitatea Cluj. Modul in care "cainii rosii" au aratat in acest sezon il tin in garda pe antrenor.Din perspectiva lui Uhrin, dubla cu Universitatea Cluj reprezinta unele dintre cele mai importante meciuri din istoria lui Dinamo, mai ales ca se afla in fata unui moment istoric negativ, posibila prima retrogradare din Liga 1. ... citeste toata stirea