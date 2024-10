Dinamo, in negocieri cu antrenorul pentru sezonul viitor: "Avem o intelegere"

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 10 octombrie 2024, 10:55 / Actualizat joi, 10 octombrie 2024 12:13Dinamo isi ia masuri din timp. "Cainii" negociaza deja prelungirea contractului antrenorului Zeljko Kopic (47 de ani). Anuntul a fost facut de Andrei Nicolescu, administratorul special al echipei.Antrenorul croat a fost instalat pe 1 decembrie 2023 la carma echipei. Cu el pe banca, Dinamo s-a salvat de la retrogradare in sezonul trecut, iar in prezent lupta pentru calificarea in play-off. ... citește toată știrea