Dinamo, la prima infrangere in amicale * "Cainii", surclasati de o rivala la promovare

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 10 februarie 2023, 13:56 / Actualizat vineri, 10 februarie 2023 15:41Dinamo a fost invinsa de Unirea Slobozia, scor 0-2, intr-un amical disputat pe un teren din incinta Complexului Sportiv "Ion Esiriac" din Capitala. E primul esec bifat de "caini" in partidele de verificare din aceasta iarna, jucate, ce-i drept, in compania unor adversari de esalon inferior.Primul test mai serios al ros-albilor din aceasta iarna s-a incheiat cu o infrangere in contul ... citeste toata stirea