Dinamo, lovita din toate partile * Ce pedeapsa a primit Kopic + amenda din cauza derby-ului cu FCSB

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 16:43 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 16:55Comisia de Disciplina a FRF a publicat deciziile luate in urma evenimentelor petrecute in ultimele meciuri din Superliga. Dinamo are de suferit din cauza incidentelor de la meciurile cu Hermannstadt (2-0) si FCSB (0-2).In urma incidentelor petrecute in tribune la meciul Dinamo - FCSB (0-2), din runda cu numarul #13 din Superliga, clubul gazda a fost sanctionat de Comisia ... citește toată știrea