Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 30 august 2023, 16:03 / Actualizat miercuri, 30 august 2023 16:15Mircea Rednic se afla internat in spital, dupa ce in timpul meciului UTA - FCSB 2-1 a suferit un infarct miocardic. Dinamo nu si-a uitat fostul antrenor si jucator si i-a transmis un mesaj.Tehnicianul in varsta de 61 de ani a simtit dureri in piept in timpul meciului cu FCSB de luni, dureri care au persistat si a doua zi, dar si astazi. Rednic a luat decizia sa se prezinte la spital, ... citeste toata stirea