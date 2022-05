Dinamo, misiune imposibila cu FC Botosani * 4 date care-i sperie pe "caini"

Articol de GSP - Publicat joi, 05 mai 2022, 09:12 / Actualizat joi, 05 mai 2022 09:44Dinamo are misiune imposibila in Moldova: Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botosani. este neinvins in duelurile cu Dinamo, ros-albii au luat 6 goluri in total in acest sezon in doua esecuri, n-au mai batut de trei ani formatia botosaneana.FC Botosani - Dinamo se joaca vineri, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe DigiSport, Orange Sport si Prima SportDinamo pleaca astazi catre ... citeste toata stirea