"Dinamo, n-ai scapat de noi!" * "Cainii" amenintati cu Liga 2 de vecina de clasament

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 15 martie 2022, 07:45 / Actualizat marti, 15 martie 2022 08:04Dinamo si-a luat gandul de la salvarea directa de la retrogradare. Ros-albii spera sa ramana in prima liga in urma unui baraj cu o formatie din "B", dar acelasi obiectiv il are si Academica Clinceni, care face eforturi ca sa capete licenta de "A" si pentru sezonul urmator.Uhrin, jucatorii lui si suporterii s-au lamurit dupa esecul suferit in derby-ul cu Rapid ... citeste toata stirea