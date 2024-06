Dinamo nu se opreste * Andrei Nicolescu, veste importanta in mercato: "O sa vedeti maine"

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 13 iunie 2024, 18:11 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 18:58Dinamo a dat startul campaniei de mercato estival, strategia de moment orbitand in jurul inregimentarii jucatorilor de perspectiva, scoliti in afara granitelor tarii. "Cainii" au oficializat astazi primele doua mutari: Catalin Cirjan (21 ani) si Adrian Caragea (18 ani).Andrei Nicolescu, administratorul special al "cainilor", a anuntat ca, in cel mai scurt timp, alte surprize vor succeda cele ... citește toată știrea