Dinamo nu sta cu mainile in san dupa gestul lui Valentin Lazar fata de Ovidiu Burca. Decizia luata de clubul din "Stefan cel Mare" in privinta mijlocasului

Despartirea dintre Dinamo si Valentin Lazar nu s-a produs in cele mai bune conditii, iar in momentul in care jucatorul a intalnit fostul club, sambata, intr-un amical cu noua sa echipa, CS Paulesti din Liga 3, s-a razbunat pentru modul in care a fost tratat de Ovidiu Burca.Mijlocasul a facut un gest care a surprins si care a atras antipatia chiar si din partea dinamovistilor, care inca il simpatizau in ciuda faptului ca nu mai era legitimat in "Stefan cel Mare".Dinamo, plangere la comisie ... citeste toata stirea