Dinamo pregateste prima mutare a verii * Pe cine vor "cainii" daca raman in Liga 1

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 09 mai 2022, 09:00Dinamo pregateste prima mutare pentru sezonul viitor. Si suflarea dinamovista, dar si conducerea, si antrenorul, si jucatorul doresc ca Balthazar Pierret sa-si extinda contractul scadent in vara. Francezul este motivat si de marirea salariului.Balthazar Pierret nu va uita prea repede meciul de la Botosani, scor 3-2 pentru Dinamo. In prima parte, a semnat o "dubla" spectaculoasa, apoi a fost eliminat in prelungirile reprizei, dupa ... citeste toata stirea