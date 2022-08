Dinamo respira * DDB a virat o suma importanta de bani in conturi: "Au spus ca suntem in colaps, dar cifrele arata altceva"

Articol de GSP - Publicat sambata, 20 august 2022, 18:08 / Actualizat sambata, 20 august 2022 18:27Programul DDB sustine ca a transferat vineri 260.000 de lei in conturile lui Dinamo, bani cu care au fost platite salariile pana in luna iulie.Dinamo se pregateste de etapa 3 a ligii secunde, in care o va infrunta pe Viitorul Tg. Jiu. Intre timp, jucatorii au primit o veste buna.FCSBGigi Becali sare la George Simion: "Altfel nu-i dau branza la nunta!"DDB, o noua injectie de capital la ... citeste toata stirea