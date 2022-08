Dinamo - SC Otelul se joaca ACUM. Oncescu, invins din nou, acum de Cirjan

Dinamo va fi pentru prima data in istoria sa gazda intr-un meci disputat in campionatul Liga 2 pe stadionul din Clinceni, astazi, de la ora 18:00, iar adversarul pe care il va intalni este SC Otelul Galati, o nou-promovata in acest esalon fotbalist.Jocul conteaza pentru etapa a 2-a a sezonului regular 2022-2023 al esalonului secund si ii pune punct.Runda secunda a debutat de vineri seara cu meciul programat la Miercurea Ciuc, sambata s-au desfasurat alte sase jocuri, la Iasi, Timisoara ... citeste toata stirea