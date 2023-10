Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 17 octombrie 2023, 19:00 / Actualizat marti, 17 octombrie 2023 19:28Dinamo va juca pe Arena Nationala in proximul meci de pe teren propriu, a fixat si pretul biletelorDinamo a lamurit o problema importanta, nu a mai stat pana in ultima clipa, asa cum s-a mai intamplat in acest sezon. Proximul meci de acasa il va disputa tot pe Arena Nationala, vineri, 27 octombrie, impotriva Politehnicii Iasi, fosta adversara din esalonul secund.HERMANNSTADT - ... citeste toata stirea