Dinamo se reuneste la Saftica, la inceputul lunii ianuarie. Decizie neasteptata luata de Ovidiu Burca in privinta cantonamentului: "S-au schimbat metodele de antrenament"

Dinamo nu va pleca in afara Bucurestiului pentru pregatirile de iarna, pentru abordarea ultimelor meciuri din sezonul regular al Ligii 2. Ovidiu Burca a luat hotararea ca Dinamo sa ramana in oras pentru antrenamente si va pleca in jurul Bucurestiului doar pentru partide amicale.Reunirea va avea loc in prima parte a lunii ianuarie, la 9, iar stafful tehnic condus de Ovidiu Burca nu a luat in calcul nici macar posibilitatea de a face cantonamentul in alta zona a Romaniei, cu atat mai putin sa ... citeste toata stirea