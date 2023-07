Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 11 iulie 2023, 17:17 / Actualizat marti, 11 iulie 2023 19:23Dinamo a ajuns la un acord cu Win2, companie de betting nou intrata pe piata din Romania, o afacere care va aduce in jur de 600.000 de euro ros-albilor.La capatul a mai multe zile de negocieri si de rasturnari de situatie, Dinamo s-a inteles, in principiu, cu noul partener care va fi sponsorul principal al clubului alb-rosu.FCSB in GhenceaJandarmeria Bucuresti, decizie de ultim moment ... citeste toata stirea