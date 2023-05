Dinamo si Steaua se intalnesc astazi, 15 mai 2023, de la ora 20:30, pentru a treia oara in acest sezon de Liga 2, poate chiar pentru ultima data in acest campionat. Partida are loc pe Arena Nationala, cu Dinamo gazda, la fel ca in sezonul regular. Pana acum, Steaua conduce cu 2-0 la intalniri directe in esalonul secund.Meciul are loc in etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 2 si are o miza cu adevarat importanta doar pentru Dinamo.Penultima runda a play-off-ului a debutat astazi, de la ora 17:30, ... citeste toata stirea