Dinamo, succes urias! I-a administrat primul esec din acest sezon campioanei si a trecut pe locul 1

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 10 noiembrie 2024, 15:39 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 15:42Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti a reusit un succes mare sambata seara, in etapa a 7-a din Divizia A1, castigand in patru seturi, scor 3-1 (25-21, 25-23, 17-25, 25-22), confruntarea cu detinatoarea titlului, Corona Brasov.Chiar daca dinamovistii porneau usor favoriti la casele de pariuri, Corona era o oponenta de temut, continuand forma de vis aratata in sezonul ... citește toată știrea