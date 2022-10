Dinamo termina la egalitate cu CSM Slatina, intr-un joc in care a avut superioritate numerica si n-a primit doua penalty-uri

Dinamo si CSM Slatina au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul prin care au deschis etapa a 12-a a Ligii 2. Partida, una desfasurata la Giurgiu, a fost echilibrata in marea sa parte si dominata pe final de trupa bucuresteana, in special dupa ce oltenii au ramas in inferioritate numerica.Dinamo ar fi trebuit sa primeasca doua lovituri de pedeapsa, prima in minutul 72 si a doua in 90+5, insa arbitrul Vlad Baban a preferat sa lase jocul sa continue.Burca a ratat, astfel, sansa sa isi invinga ... citeste toata stirea