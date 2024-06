Dinamo trage de atacantul lasat liber de Craiova * "Da, e adevarat. Si Steaua il vrea"

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 20 iunie 2024, 18:03 / Actualizat joi, 20 iunie 2024 19:03Atanas Trica (19 ani), fiul lui Eugen Trica si nepotul lui Ilie Balaci, s-a despartit zilele trecute de Universitatea Craiova, formatie pentru care evolua din 2021. In ultimele doua stagiuni, a fost imprumutat la CSA Steaua, respectiv CS Tunari.Trica jr. are mai multe oferte din Superliga si Liga a 2-a, printre care si una de la Dinamo, club ce a demarat serios campania de mercato estival in ... citește toată știrea