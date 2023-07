Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 09 iulie 2023, 18:22 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 19:08Dinamo l-a angajat pe Marius Dulca (43 de ani), antrenor care detine licenta UEFA A, ca director al academiei clubului.Academia clubului Dinamo are un nou manager. Marius Dulca, despre care clubul alb-rosu spune ca "aduce experienta de lucru acumulata in peste 20 de ani in Austria si Romania", a fost instalat in functia de director al academiei."Incepand de astazi, in acelasi ... citeste toata stirea