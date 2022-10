Dinamo, victorie la limita, joc neconvingator, dar Ovidiu Burca scoate in evidenta esentialul: "Am intalnit o echipa care se apara bine". Analiza succesului cu Ripensia

Dinamo a ajuns la trei meciuri la rand fara infrangere in Liga 2, trecand, in runda a 10-a, de Ripensia, la Giurgiu, pe teren propriu, la limita, cu scorul de 1-0.A fost un duel in care "cainii" au suferit, faza de constructie a mers greu, dar in cele din urma au reusit sa treaca de una dintre cele mai slabe echipe ale campionatului.Dinamo n-a facut un joc stralucit cu Ripensia, dar Ovidiu Burca e multumit de victorieDinamo a avut putine sanse de poarta in prima repriza, notabila fiind ... citeste toata stirea