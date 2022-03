Dinamo vrea sa se mute la Adunatii-Copaceni * Proiect de milioane de euro: "S-au facut deja demersuri. Chiar daca plec de la club, va fi finalizat"

Articol de GSP - Publicat joi, 31 martie 2022, 22:39 / Actualizat joi, 31 martie 2022 23:01Dinamo planuieste sa construiasca o baza noua de pregatire, departe de Bucuresti, in localitatea Adunatii-Copaceni, judetul Giurgiu.Dinamo are in acest moment baza la Saftica, dar conditiile de acolo nu sunt cele mai moderne. Iuliu Muresan, administratorul special al clubului alb-rosu, spune ca au fost demarate primele discutii pentru ridicarea unui nou centru de pregatire, la aproximativ 25 de ... citeste toata stirea