Dinamovistii bat in retragere, dupa ce au auzit cat costa tinta din Superliga: "E clar"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 19:25 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 19:25Andrei Nicolescu, administrator special si actionar la Dinamo, spune ca nu exista nicio sansa de realizare a transferului atacantului Ianis Stoica, 22 de ani, avand in vedere ca Hermannstadt solicita 1,5 milioane de euro in schimbul septarului.Ianis Stoica, jucator de banda, capabil sa joace si central, a semnat cu Hermannstadt in februarie 2024, dupa 13 luni in tricoul ... citește toată știrea