Dinamovistii nu cedeaza si fac sold-out la partida pentru supravietuire * Peluza Sud poate reveni pe stadion, dupa o intalnire cu Nicolescu & Co

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 09 mai 2024, 16:42 / Actualizat joi, 09 mai 2024 16:50Fanii "cainilor" nu abandoneaza lupta, s-au mobilizat si au epuizat toate biletele puse la vanzare pentru partida cu UTA Arad.Dinamo isi joaca ultima carte pentru supravietuirea in Superliga in fata "textilistilor", duminica, de la ora 21:30, ora la care sunt programate toate "finalele" din play-out, bucurestenii depinzand de rezultatele acestora pentru a-si asigura inca un an de prezenta in Liga 1. ... citește toată știrea