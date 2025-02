Dinamovistii s-au intalnit cu fostul golgheter inainte de derby-ul cu FCSB: "I-a miscat mesajul meu"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 23 februarie 2025, 11:04 / Actualizat duminica, 23 februarie 2025 11:41Fostul atacant Florin Bratu (45 de ani) s-a intalnit cu cativa fotbalisti de la Dinamo chiar in dimineata derby-ului cu FCSB, care se va juca de la 20:00, in runda cu numarul #28 din Superliga.Florin Bratu a jucat in doua perioade in tricoul lui Dinamo, 2005-2006 si 2007-2010, timp in care a jucat in 84 de meciuri si a marcat 32 de goluri.RAPIDDan Sucu a deraiat de la ... citește toată știrea