Dinamovistii sunt increzatori inainte de barajul cu U Cluj: "Nu avem voie sa pierdem"

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 16 mai 2022, 18:48 / Actualizat luni, 16 mai 2022 19:17Mirko Ivanovski (32 de ani), atacantul lui Dinamo, are doar intindere si poate fi o solutie evidenta in perspectiva barajului cu U Cluj.Dinamo va juca impotriva lui U Cluj barajul de ramanere / promovare in Liga 1. Mansa tur e pe 21 mai, la Cluj. Returul, 29 mai, se va disputa in Stefan cel Mare.Uhrin i-a lasat liberi pe jucatori in weekend, pentru a se relaxa inaintea "dublei" de la baraj. ... citeste toata stirea