Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 26 august 2023, 11:24 / Actualizat sambata, 26 august 2023 12:56Andrei Nicolescu, actionar si administrator special la Dinamo, a fost intrebat de perioada in care a activat la Rapid, chiar daca acesta a parasit Giulestiul dupa un conflict cu Daniel Niculae, care s-a lasat cu procese si cuvinte grele.Andrei Nicolescu si Ovidiu Burca, doi oameni decisivi in revenirea lui Dinamo in prima liga, au pus umarul si la renasterea Rapidului, dupa perioada in ... citeste toata stirea