Dinu Todoran si-a incheiat conturile cu Petrolul 2: "Ne-am strans mainile si asta a fost tot!" | EXCLUSIV

Finalul turului sezonului regular al campionatului Ligii 3 vine cu o plecare surprinzatoare. Antrenorul Dinu Todoran s-a despartit de Petrolul 2, echipa clasata pe locul 5 in Seria 5.Dinu Todoran s-a despartit de Petrolul 2: "Inca din vara am spus ca la finalul turului vom trage linie si asta a fost tot!"In aceasta vara, Petrolul si-a inscris echipa in Liga 3 in urma unui parteneriat Petrolul 95 Ploiesti, scoala de fotbal a lui Daniel Chirita, iar antrenor a fost instalat Dinu Todoran, fostul ... citește toată știrea