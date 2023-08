Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 02 august 2023, 15:12 / Actualizat miercuri, 02 august 2023 15:31Transferul lui Marius Stefanescu de la Sepsi la Rapid nu se va realiza in mod sigur in perioada urmatoare. Confirmarea a venit dinspre Laszlo Dioszegi, patronul gruparii din Sfantu Gheorghe, care dezvaluie ca negocierile cu Dan Sucu au fost oficial sistate.Stefanescu a reprezentat una dintre principalele tinte ale Rapidului din acest mercato. Sepsi a solicitat un milion de euro in ... citeste toata stirea