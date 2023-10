Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 06 octombrie 2023, 18:55 / Actualizat vineri, 06 octombrie 2023 19:22Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a avut un discurs dur dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-3.Sepsi trece printr-o criza de forma, are 4 infrangeri la rand, cu CSU Craiova (1-2), FCSB (2-5), Farul (1-2) si CFR (0-3).ANALIZASe naste un antrenor de TOP in Romania?! 3 confirmari + comparatie frontala cu FCSBDioszlegi: "Lamentabil! Asa nu se mai poate""Nu am fost niciodata ... citeste toata stirea