Editeaza

Direct de la Barcelona! Numele urias cerut de Cristiano Ronaldo la Al-Nassr

Sursa: DigiSport HP
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 05:39
15 citiri
Robert Lewandowski (37 de ani) a intrat in ultimul an de contract cu Barcelona, iar formatia catalana nu-i va mai prelungi intelegerea, deoarece isi doreste un suflu nou in atac. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
BREAKING. Explozie intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Primele informatii arata ca ar fi vorba despre 11 victime. S-a activat planul rosu
UPDATE: ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 si 6. Din ...
Presedintele Nicusor Dan este asteptat la Iasi la sfarsitul saptamanii viitoare
Presedintele Nicusor Dan este asteptat la Iasi, la sfarsitul saptamanii viitoare, afirma surse ...
Bujduveanu: "Intram in faza de refacere a zonei afectate de explozia din Sectorul 5"
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta duminica, despre explozia din Calea ...
ActualitateBusinessSportLife Show