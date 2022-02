Discurs uluitor in Liga 1: "N-avem apa calda si caldura. Clubul ne nenoroceste, e dramatic! Ce pui pe masa?!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 februarie 2022, 22:04 / Actualizat vineri, 04 februarie 2022 22:31Dupa Gaz Metan - Rapid 1-1, Razvan Gradinaru (26 de ani), mijlocasul mediesenilor, a vorbit deschis despre problemele financiare ale Gazului. Recent, mediesenii au incasat salariul pe septembrie 2021!Dezinhibat in fata microfonului, fostul jucator de la FCSB a discutat mai intai despre meci: "Am facut un joc bun, dar imi lipseste bulanul la finalizare, nu intra mingea in poarta. Rapid a ... citeste toata stirea