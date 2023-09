Articol de David Marinescu - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 08:38 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 09:06Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a taxat in termeni duri discursul mijlocasului Razvan Marin (27 de ani), de la finalul partidei Romania - Israel 1-1, din preliminariile EURO 2024.La finalul meciului de pe Arena Nationala, Razvan Marin, mijlocasul italienilor de la Empoli, a spus ca nu ii place felul in care nationala Romaniei s-a prezentat in aceasta campanie de calificare. ... citeste toata stirea