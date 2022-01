Djokovic, DEPORTAT! Sarbul a parasit Australia, dupa ce a fost escortat la aeroport de politia federala

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 ianuarie 2022, 14:00 / Actualizat duminica, 16 ianuarie 2022 14:17Novak Djokovic (34 de ani) a parasit in urma cu scurt timp Australia, dupa ce judecatorii Curtii Federale au mentinut in aceasta dimineata decizia expulzarii liderului mondial.Aventura lui Novak Djokovic in Australia a durat doar 11 zile si s-a incheiat astazi, odata cu infrangerea suferita in instanta de sarb. Fara viza pentru Australia, sarbul a parasit tara in jurul orei 14:00, ora ... citeste toata stirea