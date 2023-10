Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 17 octombrie 2023, 17:15 / Actualizat marti, 17 octombrie 2023 18:35Novak Djokovic (36 de ani, #1 ATP) a anuntat care e marele sau obiectiv pentru acest final de sezon. Nole va participa alaturi de echipa Serbiei in faza finala a Cupa Davis si viseaza la castigarea unei noi "salatiere de argint" alaturi de tara sa.Dupa ce a castigat un nou titlu la US Open, cel de-al 24-lea al carierei in turneele majore, Djokovic a sarit peste segmentul asiatic din ... citeste toata stirea