Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 03 august 2023, 08:20 / Actualizat joi, 03 august 2023 08:30Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocasul de la FCSB, l-a surprins pe Marius Sumudica, fostul sau antrenor de la Al Raed, cu jocul sau din primele 3 etape din SuperLiga.Djokovic a fost titular in toate cele 3 meciuri jucate de FCSB in campionat, fiind folosit ca inter. In primele doua meciuri, 3-1 cu FCU Craiova si 2-1 cu Dinamo, Damjan a inceput la mijloc alaturi de Sut si Olaru. La 2-0 cu ... citeste toata stirea