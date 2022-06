Djokovic pierde locul 1 dupa infrangerea cu Rafael Nadal * Cine poate fi lider ATP dupa Roland Garros

Articol de GSP - Publicat miercuri, 01 iunie 2022, 09:43 / Actualizat miercuri, 01 iunie 2022 10:14Sarbul Novak Dkojovic va pierde locul 1 ATP dupa ce a fost invins de Rafael Nadal(5 AT), in semifinalele Roland Garros, scor 2-6, 6-4, 2-6, 6-7(4).In semifinale, Nadal il va intalni pe Alexander Zverev (3 ATP). Neamtul l-a eliminat pe Carlos AlcarazCampion en-titre la Roland Garros, sarbul avea nevoie sa repete performanta din 2021 pentru a nu pierde puncte. Eliminarea prematura, in sferturi, ... citeste toata stirea