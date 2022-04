Djokovic revine! E favoritul numarul 1 la Monte Carlo, unde ar putea da peste senzatia din tenisul masculin

Articol de GSP - Publicat sambata, 09 aprilie 2022, 19:22 / Actualizat sambata, 09 aprilie 2022 19:30Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) va participa la turneul ATP Masters de la Monte Carlo, programat intre 10 si 17 aprilie.Liderul mondial revine in circuit dupa o pauza de aproximativ doua luni. Nevaccinat impotriva COVID-19, Djokovic nu a putut participa la Australian Open, Indian Wells si Miami. El a jucat doar 3 meciuri in acest an, toate la Dubai.Djokovic se regaseste in partea ... citeste toata stirea