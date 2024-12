Djokovic si Kyrgios sunt in turul 2 la Brisbane, dupa un thriller spectaculos * Rasete la final

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 30 decembrie 2024, 15:58 / Actualizat luni, 30 decembrie 2024 16:13Novak Djokovic (37 de ani) si Nick Kyrgios (29 de ani) s-au calificat luni la pranz in turul al doilea al probei de dublu de la Brisbane (Australia), la capatul unui meci extrem de spectaculos, scor 6-4, 6-7,10-8, in fata perechii Alexander Erler/Andreas Mies.Turneul de 250 de puncte ATP de la Brisbane se desfasoara in perioada 29 decembrie 2024 - 5 ianuarie 2025 si este unul dintre ... citește toată știrea