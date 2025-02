Dmitry Bivol si-a luat revansa in fata lui Artur Beterbiev si e noul campion absolut la semigrea! Dezvaluire incredibila a invinsului: "N-am vrut acest duel, nu a fost alegerea mea"

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 23 februarie 2025, 09:39 / Actualizat duminica, 23 februarie 2025 10:00Dmitry Bivol (34 de ani) si-a luat revansa in fata lui Artur Beterbiev (40 de ani) si, dupa un meci castigat in Riyadh, Arabia Saudita (114-114, 116-112, 115-113), a devenit noul campion absolut la box, la categoria semigrea.In urma cu mai bine de 4 luni, cand a fost invins de Artur Beterbiev, in ciuda pozitiei pe care a luat-o Eddie Hearn, promotorul sau, care a contestat ... citește toată știrea