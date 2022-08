Doboara recordul lui Maradona? Tricoul legendarului Michael Jordan, scos la vanzare * Suma uriasa de la care incepe licitatia

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 18:13 / Actualizat luni, 15 august 2022 18:48In septembrie se va tine o licitatie in care se va vinde un celebru tricoul al legendarului Michael Jordan. Este de asteptat sa doboare recordul incredibil stabilit de tricoul lui Maradona din meciul cu Anglia de la CM din 1986. In mai, acesta s-a vandut cu 8,5 milioane de euro.Pe 6 septembrie va avea loc o licitatie care poate bate toate recordurile stabilite in privinta obiectelor de colectie din ... citeste toata stirea